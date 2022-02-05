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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Олімпіада втрачає головну зірку

Андрій Трофімов
5 лютого, 21:29
Кумир мільйонів Юдзуру Ханю досі не приїхав на Ігри до Пекіна – за неофіційними даними, у японського фігуриста коронавірус, і він пропустить Олімпіаду-2022

Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

Високі шанси, що дворазовий олімпійський чемпіон Юдзуру Ханю так і не виступить у Пекіні.

27-річний японський фігурист досі не прибув до Китаю, пропустивши командні змагання.

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При цьому, здавалося б, Ханю всіх заспокоїв, через Федерацію ковзанярського спорту Японії заявивши: "Маю намір виграти золоту медаль на Олімпіаді, виконавши четверний аксель. Докладу всіх зусиль".

Однак медіа в самій Японії припускають, що у Юдзуру – коронавірус, і він не візьме участі в Іграх-2022.

Ці чутки лише посилило повідомлення на моніторах для журналістів у Пекіні під час тренування фігуристів-танцюристів. Згідно з Yahoo Sports Japan, в ньому йшлося: "Юдзуру Ханю, Японія. Знявся зі змагань (WD – withdraw)".

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Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

Організатори списали це повідомлення на технічний збій, але якщо інформація про зняття Ханю з Ігор-2022 таки підтвердиться, мільйони фанатів будуть у жалобі. Що не кажи, Юдзуру – головна зірка Олімпіади.

Зазначимо, що коротка програма у чоловіків у Пекіні відбудеться 8 лютого, довільна – 10-го.

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Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

Додамо, що наприкінці грудня Ханю став першим фігуристом, що зробив четверний аксель. Це сталося на чемпіонаті Японії. Щоправда, виконав його Юдзуру з недокрутом.

Дивіться, як Ханю виграв Олімпіаду-2018 у Пхенчхані