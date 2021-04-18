"Ягодицы – наше все!" Все ракурсы Насти-косметолога, завладевшей сердцем нового Кличко

Самые яркие фото девушки, вдохновляющей на нокауты непобедимого украинского боксера Александра Захожего. Анастасия уверена, что ее муж будет абсолютным чемпионом

Накануне в Германии украинский наследник братьев Кличко Александр Захожий нокаутировал Сергея Вервейко – украинца, выступающего под флагом Польши.

Эта победа принесла супертяжу по прозвищу Хищник первый в его профи-карьере пояс WBC Francophone.

На успех 27-летнего гиганта Захожего (207 см) эмоционально отреагировала его жена Анастасия.

"Мой чемпион! – написала блондинка у себя в Instagram. – Я так люблю тебя, я всегда в тебя верила! Ты такой молодец! Я видела тебя во сне с зеленым поясом и теперь встречу в аэропорту с ним! Я так и знала, что будет нокаут"

Отметим, что Анастасия Захожая работает врачом-косметологом. При этом в поисках занятости в резюме девушка писала о себе: "Чистоплотная, аккуратная, ухоженная, трудолюбивая, легко нахожу общий язык с людьми, приветливая".

От себя добавим: о-о-очень красивая!

Довольно часто Анастасия Захожая выставляет свои фото сзади, утверждая: "Что может быть красивее сочных упругих округлых персиков? Я думаю, все девушки со мной согласятся, ягодицы – это наше все, это та часть тела, ради рассмотрения которой мужчины всегда пропускают нас вперед".

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О своем же непобедимом супруге Александре Захожем, из 15 боев на профи-ринге 11 выигравшем нокаутом, Анастасия говорит следующее: "Уверена, ты станешь абсолютным чемпионом мира и номером один!"