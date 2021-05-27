Я знаю всех футболистов Шахтера: Де Дзерби – про смелость, трансферы и друзей в сборной Украины

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Новый главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби дал первое большое интервью в Украине. 41-летний итальянский специалист рассказал о своей философии, внушительном штабе, будущих трансферах "горняков", старте сезона и просмотре матчей сборной Украины.

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"Я считаю, что Шахтер – это топ-клуб. Потому что у руководства Шахтера, которое вышло со мной на связь, были те же философия и идеи, что и у меня. Потому что в Шахтере много талантливых футболистов. И потому что я очень хотел тренировать за границей. Работать в Италии – это одно, но работа за рубежом дает рост моей карьере", – рассказал итальянец Shakhtar TV

– Сергей Палкин рассказывал, что вы настолько увлечены футболом, что можете говорить о нем часами. Как проходили ваши переговоры с клубом?

– Сергей прав, потому что я мог бы говорить о футболе 24 часа в сутки. Я хотел бы общаться не только на итальянском, а улучшить свой уровень английского и также знать ваш язык.

Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– Как прошла ваша встреча с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым? Он вас удивил? Что говорил?

– Президенту тоже нравится говорить о футболе, и он очень много знает о нем. В этом плане мы очень похожи. Впечатления у меня отличные, потому что я сразу понял его харизму. Это человек, который знает о футболе все в деталях. Очень сложно найти таких людей, и когда ты с ними встречаешься, сразу понимаешь, что это большая редкость.

– Предстоящий старт в квалификации Лиги чемпионов – что это для вас значит?

– До квалификации Лиги чемпионов есть Суперкубок, который для нас очень важен, а потом стартовый матч чемпионата Украины. Мы хотим начать хорошо, с победы. Затем, конечно, начнем думать о Лиге чемпионов, потому что хотим попасть в группу.

– Каковы ваши впечатления от Киева и инфраструктуры, а также стадиона, где играет команда?

– Стадион очень красивый, мне очень понравился. Остальное – очень хорошо, но нужно улучшить уровень. Да, надо понимать, что это не наш город. Семь лет назад Шахтер переехал в Киев – нужно адаптироваться к ситуации. Моя цель – улучшить уровень футболистов и выигрывать трофеи, но также и помочь клубу повысить уровень, как и клуб будет повышать мой. Говоря об этом, я говорю обо всем: о футболистах, инфраструктуре и уровне игры.

Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

– Сколько матчей Шахтера вы успели посмотреть во время переговоров с клубом? Что можете сказать об уровне команды на данный момент?

– Я смотрел матчи, например, с Реалом, Ромой, Интером. Но в тот момент я работал в Сассуоло и было сложно рассматривать другую команду. Конечно, я знаю всех футболистов Шахтера, многие мне нравятся. У нас много талантов. Молодежь тоже очень интересная: они должны знать, что я верю в них. Уверен, вместе они станут еще более важными игроками.

– Возможно, мы сможем увидеть в составе футболистов, с которыми вы работали в Италии?

– Может быть. Посмотрим. Нужно посмотреть, на какие именно позиции нам нужны футболисты. Я не должен взять с собой игрока просто потому, что я с ним работал. Для меня самое главное, чтобы они подходили философии игры моей и Шахтера, тогда почему бы и нет?

– Вы говорили, что международный язык футбола универсален. Какие ваши любимые слова на этом языке? Возможно, атака, доминирование? Назовите три.

– Мяч. Если у нас есть владение мячом, то у соперника – нет. Смелость. Она всегда дает нам возможность добиваться результата и побеждать. Удовольствие, наше и болельщиков, когда мы смотрим футбол, ведь в конце концов футбол – это игра. У нас есть много талантливых футболистов. Я уверен, они сами хотят получать удовольствие от игры, и я хочу того же.



Фото ФК Шахтер

– В данный момент все футболисты Шахтера и болельщики с особым вниманием просматривают интервью с вами. Возможно, вы бы хотели сейчас послать им первый месседж?

– Я хочу просто передать мои чувства, что для меня большая честь быть тренером Шахтера. Я уверен на сто процентов, что это правильное место. Считаю, что Шахтер – это легендарный европейский клуб. И я обещаю, что на сто процентов отдам все, что могу, со всем профессионализмом. Я уверен, что мы будем демонстрировать очень хорошую игру. Знаю, что, когда мы будем показывать свою игру, болельщики могут в нее влюбиться.

– Дарио Срна сказал, что в ваш тренерский штаб будет входить восемь человек. Кто они и чем будут заниматься?

– Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один – тренер вратарей. И один – ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре.

– Впереди у команды летние сборы. Планируете ли вы просматривать много молодых игроков Шахтера? Будет ли у них шанс?

- Да. Я уже начал смотреть товарищеские матчи сборной Украины. Буду смотреть их с большим интересом. Андрей Шевченко сам играл в Италии, и в его штабе есть итальянцы – они тоже мои друзья.

– Возможно, выделите кого-то из игроков?

– Матвиенко, Корниенко, Судаков, Марлос, Степаненко, Трубин… Я знаю их очень хорошо. Но в сборной Украины не только наши футболисты, а еще и те, кто играет за границей. Коваленко и Малиновский выступают в Италии за Аталанту. Они очень сильные и важные футболисты для сборной Украины.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– Также Дарио Срна говорил, что вы молоды, амбициозны и голодны. Что должен выиграть Де Дзерби, чтобы утолить голод?

– Я и мой тренерский штаб оставили итальянский чемпионат, очень важный чемпионат, Серию А. Мы приедем сюда без семей не отдыхать, а работать усердно. Выиграть – это конец пути. Но каждый день мы хотим работать усердно, чтобы этот путь был успешным. Это философия и наша, и клуба. Мы хотим удивлять всех болельщиков и весь футбол тем, как мы играем. Хотим, чтобы все получали удовольствие от матчей Шахтера – президент и болельщики. Мы уверены, что с помощью таланта можем это делать. И если в конце концов мы успеем сделать все это, то я уверен, что мы можем выигрывать титулы.

– Какой ваш самый нелюбимый вопрос, чтобы мы вам его больше не задавали?

– Когда даю интервью, я никогда не хочу знать заранее, какие вопросы будут задавать. Мне нечего скрывать. Я очень чистый человек, люблю свою работу, люблю футбол, знаю футбол. Поэтому я готов получить любые вопросы, какие хотите. Я готов отвечать на любые вопросы.

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