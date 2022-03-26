"Я в ж*пе, но радуюсь". Велепец эмоционально отреагировал на войну в Украине

Российские оккупанты уничтожили биатлонную базу в Чернигове / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Биатлонный сезон для сборной Украины завершился раньше времени. Виной всему война, которую развязала фашистская Россия во главе с кровавым диктатором.

Читайте также: Попал под обстрел "Градами". Дериземля рассказал, как встретил войну

Реклама

Тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец активно помогает украинским беженцам обустроиться в Словении.

"Я получил невероятную кучу звонков от людей, с которыми общаюсь раз в год, а с кем-то не общался уже несколько лет. Звонил олимпийский чемпион – немец Йенс Штайниген. Он собирает помощь в Германии. Разговаривал также с Кайсой Маккаряйнен. Она сказала: "Что нужно, сообщите!". Даже наша федерация в Словении готова приютить всех, кому пришлось бежать от этой войны. Все условия в Поклюке дадут. Я думаю, такой солидарности в Европе еще никогда не было, и не знаю, когда еще будет.

Биатлонный стадион в Поклюке / Фото: IBU

Я в ж*пе, но радуюсь, что могу помочь. Но не знаю, как могу еще больше сделать для своих спортсменов, друзей и своей второй Родины – Украины. Я всех приглашаю в Словению и буду дальше приглашать. В Словении пока очень мало украинцев. Когда смотрю на Польшу, Венгрию, Румынию или Молдову, то там очень много. Я хотел бы всем сказать – не стесняйтесь и приезжайте в Словению. Места хватит, и мы постараемся сделать все, чтобы помочь вам. Мы находимся не так далеко – с границы с Венгрией пять часов, и ты уже в Словении. Самое главное – чтобы это закончилось как можно раньше", – сказал Велепец в интервью Суспильне.Спорт.

Урош Велепец

Реклама

Ранее мы рассказывали, как украинская биатлонистка Дарья Блашко спасалась от российских обстрелов на территории лыжной базы в Чернигове. Но наследники Гитлера полностью уничтожили и этот спортивный объект.