Я помню пожар во Львове: Усик удивил заявлением

33-летний Александр Усик уже почти полгода не выходил на ринг. Однако уроженец Крыма находит себе другие увлекательные занятия – в частности, сам организовывает вечера бокса. Вчера кикбоксер, который бил Усика, на его глазах нокаутировал хорвата.

Однако украинец не собирается завязывать со спортом и сейчас ждет завершения переговоров о следующем бое. При этом Александр выразил большое желание биться в Украине. Его слова приводит isport.ua:

"Наша команда активно работаем над тем, чтобы следующий мой бой прошел в Украине. Предпочтительно, чтобы он состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве... Я помню какие "пожары" были, когда я боксировал во Львове, Киеве. Люди смотрели, кричали, поддерживали меня – это было невероятно. Есть желание повторить это и дать людям то, чего они так хотят. А взамен получить ту безумную поддержку. Надеюсь, у нас все получится".

Ожидается, что в следующем поединке Усик сразится с Джозефом Джойсом за титул временного чемпиона мира по версии WBO. И даже промоутер британца Хирн готов привезти Джойса в Киев. Тем временем Фьюри и Джошуа проведут объединительный бой в супертяжелом весе.

Также стало известно, что Гвоздик собрался вернуться на ринг.

Смотрите, как Александр разговаривал со своим поясом WBC:

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram

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