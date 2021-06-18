"Я оправдываться не хочу": Заваров резко отреагировал на слухи о коррупции в сборной Украины

Бывший помощник Михаила Фоменко назвал бредом разговоры о том, что Александр Зинченко за деньги играл в национальной команде

Александр Заваров работал помощником у Фоменко / Фото: Сегодня|Спорт

Громкий скандал сегодня вспыхнул вокруг сборной Украины. Журналист Андрей Сенькив обвинил бывшего тренера национальной команды Михаила Фоменко в том, что тот брал деньги за вызов футболистов в команду. Якобы одна минута на поле Александра Зинченко стоила тысячу долларов.

Сам Фоменко прокомментировал это заявление кратко: "Дебилизм".

Александр Зинченко и Михаил Фоменко / Фото: Getty Images

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Высказался по этому поводу и бывший ассистент главного тренера Александр Заваров.

"Этим людям надо лечиться. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать. Мне все равно, кто что говорит. Сейчас многое говорят, если каждому верить, то можно с ума сойти", – рассказал Заваров "Трибуне".

Напомним, что сейчас Зинченко вместе со сборной Украины играет на Евро-2020. Вчера наша команда обыграла Северную Македонию – 2:1.