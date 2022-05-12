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Я не перестану извиняться перед Украиной: наш чемпион раскаялся за свою ошибку

Павел Василенко
12 мая, 19:56
Скалолаз Даниил Болдырев считает, что был не прав, когда ездил на соревнования в Россию и просит прощения у всех украинцев

Болдырев жалеет, что ездил на соревнования в Россию / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Двухкратный чемпион мира по скоростному скалолазанию украинец Даниил Болдырев извинился за свои поездки в Россию. В сентябре прошлого года в Москве Болдырев выиграл "золото" мирового первенства.

"Я ездил на чемпионаты Европы и мира в Москву. Говорить, что у меня не было выбора – это не по-мужски. Сегодня мне досадно, что пришлось ехать в Россию, в эту ужасную страну. Если украинцы и наши военные смогут простить меня, то я не перестану просить за это прощение.

Я спортсмен и должен был это делать, ехать по лицензии. Но то, что сегодня происходит... Хочу, чтобы люди это знали. Ибо могут сказать, что я лицемер, что говорю одно, а сам ездил в Россию.

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Я не лицемер, но да, я ездил в Россию. Для меня это тоже боль. Не понимаю, чем я тогда руководствовался. Я честно говорю, что не перестану извиняться перед Украиной и украинцами за то, что ездил туда и совершил такую ​​ошибку.

Думаю, люди простят, поймут, что каждый из нас может совершать ошибки. Я искренне в этом каюсь", – цитирует Болдырева XSport.

Напомним, ранее знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко извинилась за то, что ездила выступать на Кубок Кремля.