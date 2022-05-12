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Я не перестану вибачатися перед Україною: наш чемпіон покаявся за свою помилку

Павло Василенко
12 травня, 19:56
Скелелаз Данило Болдирєв вважає, що був не правий, коли їздив на змагання до Росії і просить вибачення у всіх українців

Болдирєв жалкую, що їздив на змагання в Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворазовий чемпіон світу зі швидкісного скелелазіння українець Данило Болдирєв вибачився за свої поїздки до Росії. У вересні минулого року у Москві Болдирєв виграв "золото" світової першості.

"Я їздив на чемпіонати Європи та світу до Москви. Говорити, що у мене не було вибору – це не по-чоловічому. Сьогодні мені прикро, що довелося їхати до Росії, до цієї жахливої країни. Якщо українці та наші військові зможуть вибачити мене, то я не перестану просити за це пробачення.

Я спортсмен і мав це робити, їхати за ліцензією. Але те, що відбувається сьогодні... Хочу, щоб люди це знали. Бо можуть сказати, що я лицемір, що говорю одне, а сам їздив до Росії.

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Я не лицемір, але так, я їздив до Росії. Для мене це також біль. Не розумію, чим я тоді керувався. Я чесно кажу, що не перестану вибачатися перед Україною та українцями за те, що їздив туди і зробив таку помилку.

Думаю, люди вибачать, зрозуміють, що кожен з нас може робити помилки. Я щиро в цьому каюся", – цитує Болдирєва XSport.

Нагадаємо, раніше знаменита українська тенісистка Леся Цуренко вибачилася за те, що їздила виступати на Кубок Кремля.