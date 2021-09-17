Гимн Украины прозвучал в Москве! Благодарим нашего скалолаза

29-летний Даниил Болдырев в столице России стал двукратным чемпионом мира по скалолазанию. Его дисциплина будет представлена на Олимпиаде-2024

Наш двукратный чемпион. Фото International Federation of Sport Climbing

Украинец Даниил Болдырев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивному скалолазанию, который проходит в Москве.

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29-летний Болдырев победил в дисциплине "скорость". Это уже вторая золотая награда нашего спортсмена на мировых первенствах. В 2014 году он также был лучшим в мире в этой же дисциплине.

Такое выступление Даниила Болдырева добавляет нам олимпийского оптимизма. Ведь дисциплина "скорость" будет представлена на Играх-2024 в Париже.

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Ранее, рассказывая о себе, Даниил Болдырев признался "Сегодня", что делал успехи в легкой атлетике и его приглашали выступать за австрийскую и польскую сборные, но он отказался.