2 февраля 21:00
Буркина-Фасо --
Сенегал --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
3 февраля 21:00
Камерун --
Египет --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Я кодировался от алкоголя, но это бред": сенсационное признание звезды Динамо

Андрей Трофимов
1 февраля, 15:45
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что четыре года не употреблял спиртные напитки

Александр Алиев уже завершил профессиональную карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно известный украинский футболист Александр Алиев покаялся за пьянки, которые погубили его карьеру.

А теперь признался, что во время выступлений за Динамо закодировался от алкоголизма и некоторое время вообще не употреблял спиртное.

Реклама

"Когда Семин был в Динамо – я закодировался. Четыре года вообще не пил. Я Игорю Суркису пообещал. Он мне так и сказал: "Принесешь справку – тогда я тебе прощу". Хотя у меня было такое, что, действительно, могли из команды выгнать. Я принес – он мне все простил", – цитирует Алиева сайт "Гордон".

Александр Алиев / Фото: Юрий Кузнецов

Футболист продержался положенное время и раскодировался.

"Я сначала в это верил. Я действительно в это верил... А потом я уже знал – это все бред. Кодировка – это все самовнушение. Если ты сам это решишь сделать, то и не будешь пить", – рассказал Александр.

Алиев признался, что и сейчас иногда может выпить водки в хорошей компании: "Если человека четыре сидит за столом – 0,7-1 литр можем выпить".

Реклама