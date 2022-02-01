"Я кодировался от алкоголя, но это бред": сенсационное признание звезды Динамо

Александр Алиев уже завершил профессиональную карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно известный украинский футболист Александр Алиев покаялся за пьянки, которые погубили его карьеру.

А теперь признался, что во время выступлений за Динамо закодировался от алкоголизма и некоторое время вообще не употреблял спиртное.

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"Когда Семин был в Динамо – я закодировался. Четыре года вообще не пил. Я Игорю Суркису пообещал. Он мне так и сказал: "Принесешь справку – тогда я тебе прощу". Хотя у меня было такое, что, действительно, могли из команды выгнать. Я принес – он мне все простил", – цитирует Алиева сайт "Гордон".

Александр Алиев / Фото: Юрий Кузнецов

Футболист продержался положенное время и раскодировался.

"Я сначала в это верил. Я действительно в это верил... А потом я уже знал – это все бред. Кодировка – это все самовнушение. Если ты сам это решишь сделать, то и не будешь пить", – рассказал Александр.

Алиев признался, что и сейчас иногда может выпить водки в хорошей компании: "Если человека четыре сидит за столом – 0,7-1 литр можем выпить".