"Я кодувався від алкоголю, але це маячня": сенсаційне визнання зірки Динамо

Олександр Алієв уже закінчив професійну кар'єру / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно відомий український футболіст Олександр Алієв покаявся за пиятики, які занапастили його кар'єру.

А тепер зізнався, що під час виступів за Динамо закодувався від алкоголізму і деякий час взагалі не вживав спиртного.

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"Коли Сьомін був у Динамо – я закодувався. Чотири роки взагалі не пив. Я Ігореві Суркісу пообіцяв. Він мені так і сказав: "Принесеш довідку – тоді я тобі пробачу". Хоча в мене було таке, що, справді, могли з команди вигнати. Я приніс – він мені все пробачив", – цитує Алієва сайт "Гордон".

/ Фото: Юрій Кузнєцов

Футболіст протримався належний час і розкодувався.

"Я спочатку в це вірив. Я дійсно в це вірив... А потім я вже знав – це все маячня. Кодування – це все самонавіювання. Якщо ти сам це вирішиш зробити, то і не питимеш", – розповів Олександр.

Алієв зізнався, що і зараз іноді може випити горілки у хорошій компанії: "Якщо людини чотири сидить за столом – 0,7-1 літр можемо випити".