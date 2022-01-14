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Я была потной и уродливой: откровение Ольги Харлан

Андрей Трофимов
14 января, 14:19
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан сфотографировалась со своими главными спортивными наградами в карьере

Ольга Харлан - звезда фехтования / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из лучших саблисток современности Ольга Харлан надела все свои олимпийские награды.

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В эффектном синем платье Ольга красовалась с такими медалями:

  • золото Пекина-2008;
  • бронза Лондона-2012;
  • серебро Рио-де-Жанейро-2016;
  • бронза Рио-де-Жанейро-2016.

"Не заблуждайтесь, ребята! Я выглядела более потной и уродливой, чтобы надеть этих "малышей" на шею. Скучаю по этим временам", – подписала фото в Instagram спортсменка.

Ранее Ольга Харлан снялась в фотосессии с Барби в руках, которую ей подарили создатели куклы. Как мы сообщали, у Харлан появилась уменьшенная копия с саблей в руке.

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Кстати, мы публиковали романтическую фотосессию Ольги Харлан с ее женихом.