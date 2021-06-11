"Я буду проклинать его каждый день": российский боец желает ада диктатору

Боец UFC Мовсар Евлоев рассказал, как относится к бывшему руководителю Советского Союза Иосифу Сталину и за что его проклинает

Боец UFC Мовсар Евлоев

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев поделился мнением о бывшем лидере Советского Союза Иосифе Сталине. Евлоев проклинает Сталина и желает ему ада.

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"Какое может быть отношение к человеку, который просто уничтожал людей, выселял их из своих домов? Они в дороге умирали от холода, от голода. Когда в поездах умерло порядка 50 процентов людей. Народами выселял людей, какое к нему может быть отношение? В аду ему место. Вся моя надежда на это. Я буду проклинать его каждый день, который я живу", – приводит слова Евлоева канал "Ушатайка: Спорт-Экспресс".

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Евлоев провел четыре боя в полулегком весе UFC и одержал четыре победы. Следующий поединок Мовсара намечен на 12 июня на UFC 263 против Хакима Даводу.

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