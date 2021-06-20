Взятки за Зинченко давали. Особенно Гвардиоле: реакция из России на коррупцию в сборной Украины

Слухи о возможной коррупции в сборной Украины прокомментировали в России. Представитель клуба, где в 2016 году выступал Зинченко, назвал обвинения бредом

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Недавно журналист Андрей Сенькив заявил, что Александр Зинченко платил Михаилу Фоменко за каждую минуту на Евро-2020. В России, где на тот момент играл Зинченко, назвали обвинения в коррупции в сборной Украины бредом.

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"Взятки за Зинченко, конечно, давали. Особенно Гвардиоле, чтобы он ставил его в состав Манчестер Сити. А если серьезно, то этот бред комментировать я не буду", – сказал председатель совета директоров Уфы Ростислав Мурзагулов в интервью СЭ.

Напомним, Сенькив заявил, что Зинченко и его агенты платили Фоменко 1000 долларов за каждую минуту на Евро-2016. На том турнире украинец провел 96 минут. Это было сделано для того, чтобы облегчить переход Александра в Манчестер Сити.

Ранее Заваров резко отреагировал на слухи о коррупции в сборной Украины. Бывший помощник Михаила Фоменко назвал бредом разговоры о том, что Александр Зинченко за деньги играл в национальной команде.