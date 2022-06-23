Выстрел в ногу. Россия шантажирует ФИФА выходом из организации

Российским футболистам придется отказываться от российского паспорта, чтобы остаться в мировом футболе / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия фашистской России против Украины отразилась на футбольном хозяйстве страны-агрессора. Все сборные и клубы РФ отстранены от международных матчей решением ФИФА и УЕФА.

Но вместо того, чтобы выступить против войны, Российский футбольный союз (РФС) пытается добиться отмены бана с помощью судейских разбирательств. Но и на этом поле битвы россиян постигла неудача.

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Чтобы компенсировать свое самолюбие, футбольные функционеры РФС решили прибегнуть к шантажу – покинуть ФИФА в знак протеста. Но это скорее похоже на выстрел в собственную ногу, ведь таким решением россияне изолируют себя от международного футбола на десятилетия. Впрочем, туда им и дорога.

"Если такое решение будет принято, техническая реализация будет обеспечена. Но это должно быть взвешенное решение. Молодые спортсмены, которые мечтают стать большими футболистами, тренеры, они должны понимать, что на продолжительное время они лишают себя участия в международных матчах. Не мне же играть! Я могу без ФИФА прожить. Вы предлагаете отказаться от возможности играть на продолжительное время? Но эта возможность может появиться. Идет процесс апелляции и консультации. Вполне возможно, что отношение организаций к тем решениям, которые они приняли, могут измениться. Мы исходим из этого. Что выход из ФИФА даст сейчас? Мы просто лишим себя опциона возвращения в международный футбол на продолжительное время", – приводит слова президента РФС Александра Дюкова sportbox.ru.

Ранее гендиректор Шахтера Сергей Палкин потребовал исключить Россию из ФИФА за политику геноцида украинцев и развязанную войну.

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