Вырубил намертво: чемпион по кикбоксингу нокаутировал соперника в бою на голых кулаках

Невероятно жестокий нокаут произошел в поединке Gromda 5 в Польше. Чемпион страны по кикбоксингу забил своего соперника в первом раунде до потери сознания

В Польше набирают популярности бои на голых кулаках. Сегодня там состоялся уже пятый турнир серии Gromda. В одном из поединков турнира двукратный чемпион Польши по кикбоксингу Бартоломей Домалик по прозвищу Бальбоа просто уничтожил своего соперника Михала Вальчака в первом раунде.

Вальчак сумел увернуться от первой атаки Домалика и даже нанести удар в челюсть соперника, однако тот даже не заметил этого и просто смел соперника. Михал пропустил несколько ударов в голову и в бессознательном состоянии рухнул на канаты.

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