"Вынужден признать: украинцы сильнее нас": самый крутой футболист России впечатлен командой Шевченко

Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы Дмитрий Аленичев восхищен выступлением сборной Украины в матчах против Нидерландов и Северной Македонии

Аленичеву нравится игра сборной Украины на Евро-2020

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, Дмитрий Аленичев сравнил российскую и украинскую сборные на Евро-2020. Кстати, Россия боится, что Украина не даст ей выйти в 1/8 финала Евро.

"Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример — Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере пока. Команда Шевченко показала отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится", – написал Аленичев в своей колонке на "СЭ".

Ранее мы писали, что бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий хочет, чтобы наша команда встретилась с Россией на Евро-2020.