26 декабря 17:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лестер --
26 декабря 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00 Онлайн
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30 Онлайн
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Вылетел из ринга: жуткий нокаут боксера в России

Александр Трикиша
26 декабря, 09:39
На турнире по боксу в Москве российский боксер Тигран Согоян одержал эффектную победу в первом раунде над своим соотечественником Мурадбеком Сапаевым

Боксер вылетел за пределы ринга

Согоян начал поединок активно и за полминуты до конца первого раунда отправил своего соперника в нокаут.

Атака была настолько яростной, что Сапаев в прямом смысле слова вылетел из ринга – после нокаута боксер оперся на канаты, но те его не выдержали.

Реклама

К слову, здесь еще нужно учесть, что организаторы турнира просчитались с инвентарем. Ринг был сделан в классическом стиле – такая тематика всего вечера бокса.

Но при этом канаты были плохо натянуты, из-за чего страдали сами боксеры. Перед этим же другой боксер вылетел из ринга и не смог продолжить бой.

Читайте также:

Реклама