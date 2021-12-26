Вылетел из ринга: жуткий нокаут боксера в России

Боксер вылетел за пределы ринга
Согоян начал поединок активно и за полминуты до конца первого раунда отправил своего соперника в нокаут.
Атака была настолько яростной, что Сапаев в прямом смысле слова вылетел из ринга – после нокаута боксер оперся на канаты, но те его не выдержали.
К слову, здесь еще нужно учесть, что организаторы турнира просчитались с инвентарем. Ринг был сделан в классическом стиле – такая тематика всего вечера бокса.
Но при этом канаты были плохо натянуты, из-за чего страдали сами боксеры. Перед этим же другой боксер вылетел из ринга и не смог продолжить бой.
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