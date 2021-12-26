Вилетів із рингу: жахливий нокаут боксера в Росії

Боксер вилетів за межі рингу

Согоян розпочав поєдинок активно і за пів хвилини до кінця першого раунду відправив свого суперника в нокаут.

Атака була настільки лютою, що Сапаєв у прямому значенні слова вилетів з рингу – після нокауту боксер сперся на канати, але ті його не витримали.

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До речі, тут ще треба врахувати, що організатори турніру прорахувалися з інвентарем. Ринг був зроблений у класичному стилі – така тематика всього вечора боксу.

Але при цьому канати були погано натягнуті, через що страждали самі боксери. Перед цим інший боксер вилетів з рингу і не зміг продовжити бій.

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