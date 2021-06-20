Выберите лучший гол второго тура Евро-2020! Голосование

УЕФА определил четырех претендентов на лучший гол второго тура чемпионата Европы, среди них второй раз подряд гол Криштиану Роналду

Претенденты на лучший гол второго тура

На чемпионате Европы по футболу сыгран второй тур. За 12 матчей было забито 27 голов. Сайт УЕФА отобрал четыре самых красивых.

Давайте посмотрим на выбор УЕФА и проголосуем за лучший гол второго тура Евро-2020.

Мануэль Локателли (Италия – Швейцария – 3:0)

Криштиану Роналду (Португалия – Германия – 2:4)

Кевин де Брюйне (Дания – Бельгия – 1:2)

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Алексей Миранчук (Финляндия – Россия – 0:1)

Кто забил самый красивый гол во втором туре? Мануэль Локателли Криштиану Роналду Кевин де Брюйне Алексей Миранчук

Также на нашем сайте проходило голосование на лучший гол первого тура Евро-2020. Там с большим отрывом победил гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов.

Напомним, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира и Европы вместе взятых. Португалец на двух турнира в сумме забил 19 голов.