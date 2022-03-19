Вы видели проявления национализма в Украине? Российских хоккеистов призвали проявить позицию

Разрушенный Мариуполь. Полтора года назад тут открыли новую хоккейную арену / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В конце 2020 года в Мариуполе открыли новенькую хоккейную арену. А сегодня город практически полностью разрушен российской армией, развязавшей кровавую войну в Украине.

На официальном сайте ХК Донбасс Борис Колесников обратился к российским хоккеистам. В частности, к тем, кто играл в чемпионате Украины.

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