Ви бачили прояви націоналізму в Україні? Російських хокеїстів закликали проявити позицію

Зруйнований Маріуполь. Півтора роки тому тут відкрили нову хокейну арену / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Наприкінці 2020 року в Маріуполі відкрили нову хокейну арену. А сьогодні місто майже повністю зруйноване російською армією, яка розв'язала криваву війну в Україні.

На офіційному сайті ХК Донбас Борис Колесніков звернувся до російських хокеїстів. Зокрема, до тих, хто грав у чемпіонаті України.

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