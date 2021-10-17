"Вы ходите, а я летаю". Ибрагимович показал уроки тхэквондо на матче Серии А

Златан Ибрагимович и в свои 40 лет в прекрасной форме / Фото: Reuters

40-летний форвард показал технику выполнения удара через себя во время матча 8-го тура Серии А против Вероны (3:2). Мотивационное фото Златан Ибрагимович опубликовал в своем Twitter.

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"Вы ходите, а я летаю", – подписал яркий пост нестареющий ветеран Милана.

Отметим, что Ибрагимович отличается прыгучестью и способностью хорошо играть высоко поднятой ногой, во многом благодаря тому, что в юности он занимался тхэквондо. Без сомнения, если бы швед продолжил выступать в восточных единоборствах, он бы достиг 9-го дана.

Но в таком случае мировой футбол потерял бы яркого футболиста.

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Добавим, что шведский нападающий Милана вернулся на футбольное поле после травмы ахиллового сухожилия. Златан вышел на футбольное поле на 77-й минуте матча с Вероной. Это вторая его игра в нынешнем сезоне.

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А недавно мы рассказывали, как Златан отпраздновал свое 40-летие и подарил себе уникальный Ferrari.