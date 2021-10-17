17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Вы ходите, а я летаю". Ибрагимович показал уроки тхэквондо на матче Серии А

Сергей Шаховец
17 октября, 13:26
Шведский нападающий Милана пребывает в превосходной форме и в подтверждение этого опубликовал эффектное фото

Златан Ибрагимович и в свои 40 лет в прекрасной форме / Фото: Reuters

40-летний форвард показал технику выполнения удара через себя во время матча 8-го тура Серии А против Вероны (3:2). Мотивационное фото Златан Ибрагимович опубликовал в своем Twitter.

Читайте также: Срочно в сборную! Коваленко забил супергол в Италии

Реклама

"Вы ходите, а я летаю", – подписал яркий пост нестареющий ветеран Милана.

Отметим, что Ибрагимович отличается прыгучестью и способностью хорошо играть высоко поднятой ногой, во многом благодаря тому, что в юности он занимался тхэквондо. Без сомнения, если бы швед продолжил выступать в восточных единоборствах, он бы достиг 9-го дана.

Но в таком случае мировой футбол потерял бы яркого футболиста.

Реклама

Добавим, что шведский нападающий Милана вернулся на футбольное поле после травмы ахиллового сухожилия. Златан вышел на футбольное поле на 77-й минуте матча с Вероной. Это вторая его игра в нынешнем сезоне.

Реклама

А недавно мы рассказывали, как Златан отпраздновал свое 40-летие и подарил себе уникальный Ferrari.

Златан Ибрагимович подарил себе уникальный Ferrari

Реклама