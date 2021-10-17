17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Ви ходите, а я літаю". Ібрагімович показав уроки тхеквондо на матчі Серії А

Сергій Шаховець
17 жовтня, 13:26
Шведський нападаючий Мілана перебуває у чудовій формі і в підтвердження цього опублікував ефектне фото

Златан Ібрагімович і в свої 40 років в прекрасній формі / Фото: Reuters

40-річний форвард показав техніку виконання удару через себе під час матчу 8-го туру Серії А проти Верони (3:2). Мотиваційне фото Златан Ібрагімович опублікував у своєму Twitter.

Читайте також: Терміново в збірну! Коваленко забив супергол в Італії

Реклама

" Ви ходите, а я літаю", – підписав яскравий пост нестаріючий ветеран Мілана.

Відзначимо, що Ібрагімович відрізняється стрибучістю і здатністю добре грати високо піднятою ногою, багато в чому завдяки тому, що в юності він займався тхеквондо. Без сумніву, якби швед продовжив виступати у східних єдиноборствах, то він досяг 9-го дану.

Але в такому разі світової футбол втратив би яскравого футболіста.

Реклама

Додамо, що шведський нападаючий Мілана повернувся на футбольне поле після травми ахіллового сухожилля. Златан вийшов на футбольне поле на 77-й хвилині матчу з Вероною. Це друга його гра в нинішньому сезоні.

Реклама

А недавно ми розповідали, як Златан відсвяткував своє 40-річчя і подарував собі унікальний Ferrari .

Златан Ібрагімович подарував собі унікальний Ferrari

Реклама