"Ви ходите, а я літаю". Ібрагімович показав уроки тхеквондо на матчі Серії А

Златан Ібрагімович і в свої 40 років в прекрасній формі / Фото: Reuters

40-річний форвард показав техніку виконання удару через себе під час матчу 8-го туру Серії А проти Верони (3:2). Мотиваційне фото Златан Ібрагімович опублікував у своєму Twitter.

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" Ви ходите, а я літаю", – підписав яскравий пост нестаріючий ветеран Мілана.

Відзначимо, що Ібрагімович відрізняється стрибучістю і здатністю добре грати високо піднятою ногою, багато в чому завдяки тому, що в юності він займався тхеквондо. Без сумніву, якби швед продовжив виступати у східних єдиноборствах, то він досяг 9-го дану.

Але в такому разі світової футбол втратив би яскравого футболіста.

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Додамо, що шведський нападаючий Мілана повернувся на футбольне поле після травми ахіллового сухожилля. Златан вийшов на футбольне поле на 77-й хвилині матчу з Вероною. Це друга його гра в нинішньому сезоні.

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А недавно ми розповідали, як Златан відсвяткував своє 40-річчя і подарував собі унікальний Ferrari .