Вы это видели? Голая женщина нанесла первый удар по мячу в матче сборных

31 год назад в Будапеште состоялось самое невероятное начало матча в истории футбола. Игру сборных Венгрии и Колумбии своим ударом открыла обнаженная красотка

1990 год. Венгрия - Колумбия. Первый удар по мячу / Фото: Twitter

31 год назад состоялся самый невероятный развод мяча с центра поля в истории футбола. В Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша в товарищеском матче встречались Венгрия и Колумбия. И первый удар по мячу в этом поединке сделал не игрок, не талисман какой-либо из команд и не приглашенная звезда эстрады, а пышногрудая красотка, вышедшая на поле в одних трусиках.

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Это была не девушка-стрикер а-ля полуголая Кинси Волански, которая выбежала на газон в Мадриде во время финала ЛЧ-2019 Ливерпуль – Тоттенхэм (2:0), после чего ее едва сумели поймать стюарды.

Нет. В Будапеште специально пригласили открыть матч обнаженную диву – это символизировало падение коммунистического режима и либерализацию прав женщин в Венгрии. Словом, да здравствует свобода!

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Отметим, что вживую на трибунах в Будапеште за этим наблюдало четыре тысячи зрителей, которые принялись заигрывающе свистеть обнаженной девушке. Когда она нанесла удар по мячу, известный своей шевелюрой капитан колумбийцев Карлос Вальдеррама, не отводя глаз от бюста красотки, ей поаплодировал.

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Правда, как следует настроиться на футбол колумбийцам после этого "голого" развода мяча не удалось. Они проиграли венграм – 1:3.