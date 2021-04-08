Українська
$ 27,89
33,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Откуда он взялся? Матч Лиги Европы на пустом стадионе сорвал голый болельщик (фото)

8 апреля, 23:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Фанат сумел пробраться на арену, хотя встреча проходила при пустых трибунах

Матч 1/4 финала Лиги Европы между испанской Гранадой и английским Манчестер Юнайтед был прерван на 21-й минуте из-за голого болельщика, выскочившего на поле.

Реклама

Читайте также: Расписание и трансляции первых матчей 1/4 Лиги Европы

Обнаженный мужчина с оригинальной шевелюрой появился из ниоткуда и спокойно пробежался по полю в чем мать родила. Полиция быстро скрутила стрикера и утащила с поля.

Теперь главное разобраться, как он умудрился пробраться на арену, ведь матч проходил при пустых трибунах из-за карантинных ограничений.

Реклама

Напомним, что один из самых известных случаев выбегания на поле за последнее время случился в мадридском финале Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом (2:0) в 2019 году. Тогда на поле выскочила очаровательная блондинка Кинси Волански, ставшая в итоге мировой знаменитостью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Манчестер Юнайтед Гранада

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять