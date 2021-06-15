Вы будете в шоке: как на самом деле реставрируют кресла на стадионе

В Сети появилось видео необычного способа реставрации пластиковых кресел на стадионах. Оказывается, их можно обновить с помощью обычной горелкой

За этим можно наблюдать вечно

На Евро-2020 болельщики наконец-то вернулись на трибуны, заняв свои места в удобных креслах. Впрочем, пластиковые сиденья со временем выгорают на солнце и становятся грязными. Неужели клубам приходится постоянно менять кресла? Для примера, на "Уэмбли", где пройдет финал чемпионата Европы 90 тысяч мест!

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В Сети появился ролик, раскрывающий секрет, как работники стадиона восстанавливают первоначальный вид кресел на стадионах. Неизвестно, насколько это соответствует правде, но выглядит впечатляюще. Видео опубликовал пользователь J.d.Soplete в Tiktok.

Ранее мы писали, что кондитер сделал десерт из участников Евро, но проигнорировал Украину. В Германии кондитер сделал сладости с флагами участников Евро-2020, но обошел стороной поединок Украины против Нидерландов, ставший пока лучшим на турнире.