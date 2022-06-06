6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Вторая ракетка мира рассталась с тренером. Всему виной – российский паспорт

Анатолий Дерека
6 июня, 19:57
Дмитрий Турсунов больше не сможет тренировать Анетт Контавейт из-за своего паспорта фашистской страны

Дмитрий Турсунов и Анетт Контавейт больше не работают вместе

Россиян постепенно исключают из мира спорта из-за войны, которую их страна развязала против Украины. Страдают, в том числе, и теннисисты. На Уимблдоне не смогут сыграть представители РФ и Беларуси.

Тем временем свои личные санкции на россиянина решила наложить лучшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт. В интервью изданию ERR девушка заявила, что остановила сотрудничество со своим тренером Дмитрием Турсуновым.

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"Причина в том, что из-за российского паспорта ему сейчас очень сложно получать визы. Он не может приехать со мной на многие турниры. Я до сих пор чувствую, что мне нужен тренер, который может меня постоянно сопровождать и у которого не возникнет столько проблем с получением виз".

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Напомним, что Контавейт стала второй ракеткой мира, уступая в рейтинге WTA лишь полячке Иге Свентек. На последнем Ролан Гаррос Анетт вылетела уже в первом круге. При этом на турнирах Большого Шлема эстонка ни разу не доходила дальше 1/4 финала.