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Вся в отца. Дочь Петракова послала рашистов в известном направлении

Сергей Шаховец
25 мая, 08:42
Наставник национальной команды Украины Александр Петраков известен своей патриотической позицией. Не в чем не отстает от своего отца и его дочь Виктория

Виктория Петракова не подвела своего отца / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве прошла выставка уничтоженной российской техники, привезенной из Гостомеля Киевской области. На выставке позора российских оккупантов побывало немало зрителей, в том числе дочь главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Виктория Петракова опубликовала в своем Instagram фотографию адресованную российским захватчиками. На ней девушка показывает средний палец на фоне уничтоженного танка рашистов.

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"Российские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!" – написала Виктория в комментарии, отметив, что на следующей неделе выпустит свой новый трек.

Отметим, что Виктория – диджей, известна под именем Cavi. Она выступает в различных ночных клубах, но помимо этого еще и является музыкальным продюсером.

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Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что никогда его команда не сыграет со сборной России. А российских спортсменов необходимо отстранить от всех международных спортивных соревнований на длительный срок.

Петраков не верил, что Россия может напасть на Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня