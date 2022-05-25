Вся в батька. Дочка Петракова послала рашистів у відомому напрямку

Вікторія Петракова не підвела свого батька / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пройшла виставка знищеної російської техніки, яка була привезена з Гостомеля Київської області. На виставці ганьби російських окупантів побувало чимало глядачів, зокрема дочка головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Вікторія Петракова опублікувала у своєму Instagram фотографію адресовану російським загарбниками. На ній дівчина показує середній палець на тлі знищеного танка рашистів.

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"Російські загарбники, ви ніколи не заберете нашу свободу!" – написала Вікторія у коментарі, зазначивши, що наступного тижня випустить свій новий трек.

Відзначимо, що Вікторія – діджей, відома під назвою Cavi. Вона виступає в різних нічних клубах, але також є музичним продюсером.

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Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що ніколи його команда не зіграє зі збірною Росії. А російських спортсменів потрібно усунути від усіх міжнародних спортивних змагань на тривалий термін.