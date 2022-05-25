28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
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Італія --
Аргентина --
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Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
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Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
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Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
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Вся в батька. Дочка Петракова послала рашистів у відомому напрямку

Сергій Шаховець
25 травня, 08:42
Наставник національної команди України Олександр Петраков відомий своєю патріотичною позицією. Нема в чому не відстає від свого батька і його дочка Вікторія

Вікторія Петракова не підвела свого батька / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пройшла виставка знищеної російської техніки, яка була привезена з Гостомеля Київської області. На виставці ганьби російських окупантів побувало чимало глядачів, зокрема дочка головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Вікторія Петракова опублікувала у своєму Instagram фотографію адресовану російським загарбниками. На ній дівчина показує середній палець на тлі знищеного танка рашистів.

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"Російські загарбники, ви ніколи не заберете нашу свободу!" – написала Вікторія у коментарі, зазначивши, що наступного тижня випустить свій новий трек.

Відзначимо, що Вікторія – діджей, відома під назвою Cavi. Вона виступає в різних нічних клубах, але також є музичним продюсером.

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Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що ніколи його команда не зіграє зі збірною Росії. А російських спортсменів потрібно усунути від усіх міжнародних спортивних змагань на тривалий термін.

Петраков не вірив, що Росія може напасти на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні