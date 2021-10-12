12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Вся Босния, как два Цыганкова: Украина в два раза дороже своего соперника в отборе на ЧМ-2022

Александр Трикиша
12 октября, 17:02
Сегодня сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговиной в отборочном матче на ЧМ-2022. Сравниваем стоимость составов команд

Цыганков стоит, как половина сборной Боснии и Герцеговины / Фото: REUTERS

Трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина уже доступен на нашем сайте. Также встречу можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Несмотря на то, что все игроки сборной Боснии и Герцеговины представляют зарубежные чемпионаты, состав сборной Украины более, чем в два раза дороже, чем стоимость всех игроков их сегодняшнего соперника.

Transfermarkt.com оценивает октябрьский состав нашей команды в 125,3 млн евро, состав Боснии – 53,45 млн евро.

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И это даже без Руслана Малиновского и Александра Зинченко, которых transfermarkt оценивает в сумме в 58 млн евро – дороже, чем все боснийские футболисты!

В их отсутствие звание самого дорогого игрока в составе Украины удерживает Виктор Цыганков – 25 млн евро. У боснийцев наибольший ценник имеет Эрмедин Демирович – 9 млн евро.

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