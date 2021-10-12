Вся Боснія як два Циганкова: Україна вдвічі дорожче свого суперника у відборі на ЧС-2022

Циганков коштує, як половина збірної Боснії та Герцеговини / Фото: REUTERS

Трансляція матчу Україна – Боснія і Герцеговина вже доступна на нашому сайті. Також зустріч можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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Незважаючи на те, що всі гравці збірної Боснії та Герцеговини представляють закордонні чемпіонати, склад збірної України більше ніж вдвічі дорожчий, ніж вартість усіх гравців їх сьогоднішнього суперника.

Transfermarkt.com оцінює жовтневий склад нашої команди в 125,3 млн євро, склад Боснії – 53,45 млн євро.

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І це навіть без Руслана Маліновського та Олександра Зінченка, яких transfermarkt оцінює в сумі в 58 млн євро – дорожче, ніж всі боснійські футболісти!

В їх відсутність звання найдорожчого гравця в складі України утримує Віктор Циганков – 25 млн євро. У боснійців найбільший цінник має Ермедин Демиірович – 9 млн євро.