12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Вся Боснія як два Циганкова: Україна вдвічі дорожче свого суперника у відборі на ЧС-2022

Олександр Трикіша
12 жовтня, 17:02
Сьогодні збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною у відбірковому матчі на ЧС-2022. Порівнюємо вартість складів команд

Циганков коштує, як половина збірної Боснії та Герцеговини / Фото: REUTERS

Трансляція матчу Україна – Боснія і Герцеговина вже доступна на нашому сайті. Також зустріч можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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Незважаючи на те, що всі гравці збірної Боснії та Герцеговини представляють закордонні чемпіонати, склад збірної України більше ніж вдвічі дорожчий, ніж вартість усіх гравців їх сьогоднішнього суперника.

Transfermarkt.com оцінює жовтневий склад нашої команди в 125,3 млн євро, склад Боснії – 53,45 млн євро.

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І це навіть без Руслана Маліновського та Олександра Зінченка, яких transfermarkt оцінює в сумі в 58 млн євро – дорожче, ніж всі боснійські футболісти!

В їх відсутність звання найдорожчого гравця в складі України утримує Віктор Циганков – 25 млн євро. У боснійців найбільший цінник має Ермедин Демиірович – 9 млн євро.

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