ВСУ не позволит. Футбольный функционер рассказал, что будет с чемпионатом "русского мира"

Чемпионат "русского мира" - показуха в лучших традициях геббельсовской пропаганды / Фото: Коллаж: Сегодня
Российско-фашистская власть ежедневно разрушает футбольную инфраструктуру Украины, убивает и ломает судьбы украинских спортсменов. Но для своего зомбированного населения оккупанты хотят создать красивую картинку в виде чемпионата "русского мира".
Эту безумную идею в пух и прах разнес вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр. Российские захватчики уже проводят чемпионат Крыма, который по своему уровню не превосходит чемпионат бензоколонки.
"Это выглядит очень смешно. Подобным образом они пытаются показать, что на оккупированных территориях есть какое-то подобие жизни, то есть пришла Россия – и жить стало лучше. Показуха.
На примере крымской премьер-лиги, которая проводилась последние семь лет, можно сделать вывод, что этот турнир будет выглядеть еще более нелепо.
Когда мы полностью освободим Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, им будет точно не до футбола. Не сомневаюсь, что ВСУ не дадут им этого сделать. Не успеют", – сказал Комуняр в интервью FanDay.
Отметим, что ни один клуб с оккупированной территории не сможет выступать не то что в еврокубках, но даже в изолированном санкциями российском чемпионате.
Напомним, что ранее Россия пожаловалась в ФИФА на форму сборной Украины, на которой изображен Крым.