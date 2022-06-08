Чемпионат "русского мира": оккупанты собрались в Украине играть в футбол

В Донецке, Луганске, Крыму, Херсонской и Запорожской областях собрались проводить объединенный чемпионат оккупированных территорий

Сначала Россия бомбила наши стадионы, а теперь собралась тут играть в футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

В России всерьез обсуждают проведение футбольного чемпионата между командами с оккупированных территорий. По мнению функционеров, клубы из Крыма, т.н. "ДНР", т.н. "ЛНР", Херсона, Мелитополя и Абхазии (территория Грузии) могут создать объединенный чемпионат.

Перед этим рашисты уничтожили футбольную инфраструктуру Мариуполя.

Реклама

План по проведению объединенного чемпионата, который уже получил среди болельщиков название "чемпионат русского мира", будет обсуждаться на совещании в Москве 12 июня, сообщает РБ.

Эта идея появилась в связи с тем, что в ближайшее время ни один клуб из оккупированных территорий не сможет играть в чемпионате России из-за позиции УЕФА.

Напомним, что ранее Россия пожаловалась в ФИФА на форму сборной Украины, на которой изображен Крым.