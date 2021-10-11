Вспомнил Рокки: что пришло первое в голову Фьюри в ринге после нокдауна

Тайсон Фьюри перебоксировал Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри защитил звание чемпиона мира по версии WBC. Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера. Хотя и сам по ходу боя побывал в нокдауне.

"Не лучшее, что могло произойти, – подумал я тогда. Целых три боя я провел с самым опасным нокаутером в истории моего веса, и он дважды хорошо поймал меня и отправил на канвас, но у меня и в мыслях не было: "Все, это конец". Наоборот, я сказал себе: "Ладно, молодец, но сейчас я тебе отвечу", и я ответил.

Реклама

Я был в полном сознании, видел, что рефери отсчитывает: "Три, четыре", и я смог без проблем подняться.

Смотрите также: Видео обзор боя Фьюри – Уайлдер

Он поймал меня, но это бокс. Да и в жизни то же самое – главное, что ты продолжаешь подниматься каждый раз, когда тебя сбили с ног.

Реклама

Как говорил Рокки: "Главное – продолжай двигаться вперед". Важно, что несмотря на поражения, падения, ты не остаешься на месте, а продолжаешь борьбу. Не только в боксе нужно не опускать руки, но и в жизни тоже, потому что легко не будет, ради всего нужно работать.

И не нужно слушать посторонних людей, потому что если ты веришь, то все получится, ведь я это сегодня доказал в очередной раз", – цитирует Фьюри fightnews.info.

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера / Фото: Getty Images