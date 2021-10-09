"Все, забыли, Босния": Петраков не дает расслабиться сборной после победы в Финляндии

Украина одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022 благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

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"Я уже скажу откровенно, я уже об Боснии думаю, эта победа будет ничего не стоить, если Боснию не обыграем. Я уже головой в Боснии.

Это самый оптимальный наш состав. Молодые ребята уже стучаться в первую команду. Ребята молодцы.

Гол Ярмоленко правой ногой стал неожиданностью. Молодец, Андрей. Был лидером, тянул команду, только слова благодарности. Всем ребятам – это их победа.