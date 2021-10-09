9 октября 19:00
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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"Все, забыли, Босния": Петраков не дает расслабиться сборной после победы в Финляндии

Александр Трикиша
9 октября, 21:16
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022. Наша команда сохранила за собой вторую строчку в талице

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Украина одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022 благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

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"Я уже скажу откровенно, я уже об Боснии думаю, эта победа будет ничего не стоить, если Боснию не обыграем. Я уже головой в Боснии.

Это самый оптимальный наш состав. Молодые ребята уже стучаться в первую команду. Ребята молодцы.

Гол Ярмоленко правой ногой стал неожиданностью. Молодец, Андрей. Был лидером, тянул команду, только слова благодарности. Всем ребятам – это их победа.

Да, нелогичный гол пропустили. Шапаренко говорил, что нужно было выбивать, но попал в ногу сопернику. Это футбол. Конечно, все расстроены, что пропустили.

Я люблю этот футбол. Я ребятам рассказывал, мы единомышленники, им нравится этот футбол, но очень энергозатратный. Они всю игру прессинговали.

Что говорил Ярмоленко во время матча? Подбадривал: "Андрюша, надо". Его ударили по спине. Он говорит, поиграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал.

Все сегодняшние замены были вынужденные. Я не думал тогда о Боснии. Даже не смотрел еще Боснию. Будем в самолете готовиться. В раздевалке команде скажу: "Поздравляю. Все, забыли, Босния. Все. Теперь Босния", – сказал после матча Петраков.

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