9 жовтня 19:00
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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"Все, забули, Боснія": Петраков не дає розслабитися збірній після перемоги в Фінляндії

Олександр Трикіша
9 жовтня, 21:16
Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС-2022. Наша команда зберегла за собою другий рядок в таблиці

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

Україна здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022 завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

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"Я вже скажу відверто, я вже про Боснію думаю, ця перемога буде нічого не коштувати, якщо Боснію не обіграємо. Я вже головою в Боснії.

Це найоптимальніший наш склад. Молоді хлопці вже стукають в першу команду. Хлопці молодці.

Гол Ярмоленка правою ногою став несподіванкою. Молодець, Андрій. Був лідером, тягнув команду, тільки слова подяки. Всім хлопцям – це їхня перемога.

Так, нелогічний гол пропустили. Шапаренко говорив, що потрібно було вибивати, але влучив в ногу супернику. Це футбол. Звичайно, всі засмучені, що пропустили.

Я люблю цей футбол. Я хлопцям розповідав, ми однодумці, їм подобається цей футбол, але дуже енерговитратний. Вони всю гру пресингували.

Що казав Ярмоленку під час матчу? Підбадьорював: "Андрюша, треба". Його вдарили по спині. Він каже, пограю скільки зможу. Я його як сина підбадьорював.

Всі сьогоднішні заміни були вимушені. Я не думав тоді про Боснію. Навіть не дивився ще Боснію. Будемо в літаку готуватися. У роздягальні команді скажу: "Вітаю. Все, забули, Боснія. Всі. тепер Боснія ", – сказав після матчу Петраков.

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