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Все время воровали у украинцев! Россиянин признался в грехах

Андрей Трофимов
24 января, 19:25
Хоккеист Шамиль Алиев рассказал, как лазил с друзьями через балкон, чтобы украсть еды – сала и йогуртов

Шамиль признался, что крал сало / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший российский хоккеист Шамиль Алиев вспомнил свои юные годы в клубе Витязь из Подольска. Он похвастался в воровстве.

"У нас были три украинца, и мы у них все время сало воровали. Через балкон перелазили ночью. А они наутро каждый раз просыпались и видели, что сало пропало. Весело было. Если у них появлялся йогурт, то он тут же пропадал", – цитирует Алиева Sport24.

Напомним, Министерство спорта Украины дало рекомендацию нашим спортсменам давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР. Это было сделано перед поездкой нашей команды на Олимпиаду-2022.

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