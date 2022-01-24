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Постійно крали в українців! Росіянин зізнався у гріхах

Андрій Трофімов
24 січня, 19:25
Хокеїст Шаміль Алієв розповів, як лазив із друзями через балкон, щоб вкрасти їжі – сала та йогуртів

Шаміль зізнався, що крав сало / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній російський хокеїст Шаміль Алієв згадав свої юні роки у клубі Вітязь із Подольська. Він зізнався у крадіжці.

"У нас були троє українців, і ми у них постійно крали сало. Через балкон перелазили вночі. А вони рано щоразу прокидалися і бачили, що сало пропало. Весело було. Якщо у них з'являвся йогурт, то він тут же пропадав", – цитує Алієва Sport24.

Нагадаємо, Міністерство спорту України дало рекомендацію нашим спортсменам давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з представниками ОКР. Це було зроблено перед подорожжю нашої команди на Олімпіаду-2022.

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Зимові Олімпійські ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 до 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту.