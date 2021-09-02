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Все украинские медали Паралимпиады 2 сентября

Любомир Луканюк
2 сентября, 16:37
Сегодня на Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены пополнили копилку нашей страны 9 медалями. Три из них – золотые

Владислав Загребельный и Мария Помазан / Фото: Getty Images

Снова хороший урожай наград собрала украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио. В четверг, 2 сентября, трижды звучал гимн Украины на честь победителей. Еще шесть раз наши атлеты поднимались на пьедестал почета. Всего у нас уже 84 медали!

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ЗОЛОТО

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  • Владислав Загребельный (легкая атлетика, прыжки в длину, класс – Т37)
  • Мария Помазан (легкая атлетика, толкание ядра, класс – F35)
  • Максим Крипак (плавание, 100 м на спине, класс – S10)

СЕРЕБРО

  • Оксана Ботурчук (легкая атлетика, 100 м, класс – Т12)
  • Антон Коль (плавание, 50 м на спине, класс – S1)
  • Елизавета Мерешко (плавание, 400 м вольным стилем, класс – S6)
  • Виктор Дидух и Максим Николенко (настольный теннис, команда, класс – 8)

БРОНЗА

  • Алексей Денисюк (пулевая стрельба, 25 пистолет, класс – SH1)
  • Денис Остапенко (плавание, 50 м вольным стилем, класс – S3)

Ранее мы писали, что украинец стал главным мультимедалистом Паралимпиады. 26-летний Максим Крипак – лидер Игр по числу завоеванных наград,теперь у него их шесть!

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