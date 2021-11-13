Все ради спасения брака с сексуальной красоткой: звездный игрок ПСЖ намерен покинуть клуб

Мауро Икарди и Ванда Нара / Фото: Instagram

Аргентинский форвард Икарди надеется найти команду попроще, чтобы иметь возможность сосредоточиться на своих отношениях с супругой Вандой Нара, сообщает GFFN. Супруги переживают непростой период.

Ранее мы писали, что Икарди передал все свои доходы и активы жене и агенту Ванде Наре.

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Напомним, пара была на грани развода после того, как Ванда узнала о том, что у 28-летнего аргентинца была любовница. Однако в конце октября они помирились.

Позже появилась информация о том, что Ванда уличила Икарди во лжи и вновь решила расстаться с ним.

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Однако Икарди и Ванда снова вместе. Футболист опубликовал совместное фото со своей супругой из ОАЭ.

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Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.