13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Все заради порятунку шлюбу із сексуальною красунею: зірковий гравець ПСЖ має намір залишити клуб

Павло Василенко
13 листопада, 21:21
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді має намір залишити французький клуб після закінчення поточного сезону

Мауро Ікарді та Ванда Нара / Фото: Instagram

Аргентинський форвард Ікарді сподівається знайти команду простіше, щоб мати змогу зосередитися на своїх стосунках із дружиною Вандою Нара, повідомляє GFFN. Подружжя переживає непростий період.

Раніше ми писали, що Ікарді передав усі свої доходи та активи дружині та агенту Ванде Нарі.

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Нагадаємо, кілька була на межі розлучення після того, як Ванда дізналася про те, що 28-річний аргентинець мав коханку. Проте наприкінці жовтня вони помирилися.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Ванда викрила Ікарді на брехні і знову вирішила розлучитися з ним.

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Проте Ікарді та Ванда знову разом. Футболіст опублікував спільне фото зі своєю дружиною з ОАЕ.

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Зазначимо, що Ванда Нара та Мауро Ікарді одружилися у травні 2014 року. Ікарді повів модель іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а у шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві дочки.