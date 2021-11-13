Все заради порятунку шлюбу із сексуальною красунею: зірковий гравець ПСЖ має намір залишити клуб

Мауро Ікарді та Ванда Нара / Фото: Instagram

Аргентинський форвард Ікарді сподівається знайти команду простіше, щоб мати змогу зосередитися на своїх стосунках із дружиною Вандою Нара, повідомляє GFFN. Подружжя переживає непростий період.

Раніше ми писали, що Ікарді передав усі свої доходи та активи дружині та агенту Ванде Нарі.

Реклама

Нагадаємо, кілька була на межі розлучення після того, як Ванда дізналася про те, що 28-річний аргентинець мав коханку. Проте наприкінці жовтня вони помирилися.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Ванда викрила Ікарді на брехні і знову вирішила розлучитися з ним.

Реклама

Проте Ікарді та Ванда знову разом. Футболіст опублікував спільне фото зі своєю дружиною з ОАЕ.

Реклама

Зазначимо, що Ванда Нара та Мауро Ікарді одружилися у травні 2014 року. Ікарді повів модель іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а у шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві дочки.