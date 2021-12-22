Все пропало! Организаторы Олимпиады испортили планы украинских биатлонистов

Юрай Санитра не знает, чего ожидать от Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images
До начала Олимпийских игр-2022 осталось менее двух месяцев и всего три этапа Кубка мира. За это время тренерский штаб сборной Украины должен вывести спортсменов на пик формы к старту соревнований.
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"В Пекине будет специфическая Олимпиада, ведь мы практически ничего не знаем о трассе, условиях, стрельбище. Не знаем, какой будет общая ситуация с организацией в олимпийском поселке.
Поэтому не знаю, чего ожидать от этих Олимпийских игр. Хочу как можно лучше подготовить команду, чтобы было меньше негативных влияний на то, чтобы хорошо выступить.
Было бы хорошо, если бы кто-нибудь мог поехать и увидеть трассу, стрельбище, поселок, но в этой ситуации уже нереально.
И еще скажу: был шокирован, когда неделю назад открыл программу Олимпиады и увидел, что нам ее радикально изменили. Первый старт должен был быть 10 февраля, а теперь 5 февраля будем бежать эстафету.
Для меня это большая новость, нужно сделать коррекции в подготовке: меняется общая стратегия акклиматизации до первого старта, решаем много моментов.
В Пекин планируем вылететь в среду, 26 января, почти сразу после завершения этапа в Антгольц-Антерсельве. Тогда будет 8-9 полных дней на акклиматизацию на месте проведения соревнований", – рассказал Санитра в интервью Суспильному.
Напомним, что в этом году нас ждет традиционная "Рождественская гонка", которая состоится 28 декабря в немецком Рупольдинге. Украину на ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
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