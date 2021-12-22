Все пропало! Організатори Олімпіади зіпсували плани українських біатлоністів

Юрай Санітра не знає, чого очікувати від Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

До початку Олімпійських ігор-2022 залишилося менше двох місяців і лише три етапи Кубка світу. За цей час тренерський штаб збірної України має вивести спортсменів на пік форми до старту змагань.

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"У Пекіні буде специфічна Олімпіада, адже ми практично нічого не знаємо про трасу, умови, стрільбище. Не знаємо, якою буде спільна ситуація з організацією в олімпійському селищі. Тому не знаю, чого очікувати від цих Олімпійських ігор. Хочу якнайкраще підготувати команду, щоб було менше негативних впливів на те, щоб добре виступити.

Богдан Цимбал / Фото: Getty Images

Було б добре, якби хтось міг поїхати та побачити трасу, стрільбище, селище, але в цій ситуації вже нереально. І ще скажу: був шокований, коли тиждень тому відкрив програму Олімпіади і побачив, що нам її радикально змінили. Перший старт мав бути 10 лютого, а тепер 5 лютого бігтимемо естафету.

У Гохфільціні завершилися чоловічі естафетні перегони / Фото: Getty Images

Для мене це велика новина, потрібно зробити коригування у підготовці: змінюється загальна стратегія акліматизації до першого старту, вирішуємо багато моментів. До Пекіна плануємо вилетіти в середу, 26 січня, майже відразу після завершення етапу в Антгольц-Антерсельві. Тоді буде 8-9 повних днів на акліматизацію на місці проведення змагань", – розповів Санітра в інтерв'ю Суспільному.

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

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Нагадаємо, що цього року на нас чекає традиційна "Різдвяна гонка", яка відбудеться 28 грудня у німецькому Рупольдингу. Україну на ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Юлія Джима виступить у Різдвяній гонці / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, чому в Україні вимирає біатлон. Найпопулярніший вид зимового спорту в Україні може зникнути через відсутність сніжних зим, вважає Богдан Цимбал.