Легендарный футболист признался, что многие его друзья погибли из-за вредных привычек, которые возникли у них во время развала СССР. Самого Шевченко спас футбол и забота родителей

Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко вспомнил, как проходило его детство. Он рассказал, что многих его друзей уже нет в живых из-за пагубных привычек и суровых условий жизни в то время, хотя ранее он признавался, что жить в СССР было неплохо.

Читайте также: Кого не стошнило – играл в старте: Шевченко рассказал о тренировках Лобановского

"В моем районе у меня становилось все меньше и меньше друзей. Все они мертвы. Не из-за радиации, а из-за алкоголя, наркотиков, оружия. Трещины в стене СССР становились все заметнее. Все рушилось, мир, в котором мы родились, разваливался. Мои друзья, как и все многие соотечественники, перестали во что-то верить и заблудились. Я спасся благодаря заботе моих родителей. И любви к футболу", – рассказал Шева в интервью Il Corriere della Sera.

Напомним, что автобиография легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко вчера поступила в продажу.