6 ноября 14:00
Минай 0
Мариуполь 2
6 ноября 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 ноября 19:30
Черноморец 4
Рух 3
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Все меняется: названа новая дата приезда Шевченко в Геную

Павел Василенко
6 ноября, 22:37
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ближайшее время подпишет контракт с Дженоа

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

В понедельник Андрей Шевченко прилетит в Италию, чтобы заключить соглашение, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Изначально была информация, что украинский тренер должен был приехать во вторник, 9 ноября.

Ранее мы писали, что Дженоа уволила Давиде Баллардини с поста главного тренера команды.

Реклама

Ожидается, что пост Баллардини займет бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. 45-летний украинский тренер подпишет контракт до 2023 года и будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

В июле 2016 года Шевченко возглавил сборную Украины и проработал до июля 2021 года, выведя сине-желтых в четвертьфинал Евро-2020. 1 августа Шевченко со своими помощниками покинул национальную команду в связи окончанием действия контракта.

В текущем сезоне Серии А Дженоа занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав девять очков после 12 матчей.