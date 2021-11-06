6 листопада 14:00
Минай 0
Маріуполь 2
6 листопада 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 листопада 19:30
Чорноморець 4
Рух 3
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Все змінюється: названа нова дата приїзду Шевченка до Генуї

Павло Василенко
6 листопада, 22:37
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко найближчим часом підпише контракт з Дженоа

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

У понеділок Андрій Шевченко прилетить до Італії, щоб укласти угоду, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо. Спочатку була інформація, що український тренер мав приїхати у вівторок, 9 листопада.

Раніше ми писали, що Дженоа звільнила Давіде Баллардіні з посади головного тренера команди.

Реклама

Очікується, що пост Баллардіні обійме колишній тренер збірної України Андрій Шевченко. 45-річний український тренер підпише контракт до 2023 року та зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

У липні 2016 року Шевченко очолив збірну України та пропрацював до липня 2021 року, вивівши синьо-жовтих до чвертьфіналу Євро-2020. 1 серпня Шевченко зі своїми помічниками залишив національну команду через закінчення дії контракту.

У поточному сезоні Серії А Дженоа посідає 18-те місце у турнірній таблиці, набравши дев'ять очок після 12 матчів.