Все медалисты Олимпиады в Пекине 7 февраля

Золотые медали завоевали швейцарец Беат Фойц и немка Дениза Херманн / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Представляем всех медалистов четвертого дня Олимпиады-2022. В понедельник на Играх в Пекине разыграли девять комплектов медалей. Украинская биатлонистка Юлия Джима реально претендовала на одну из наград в индивидуальной гонке, но финишировала на 10-м месте.
ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 7 ФЕВРАЛЯ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Командный турнир
- 1. РОК
- 2. США
- 3. Япония
СНОУБОРД
Слоупстайл, мужчины
- 1. Максанс Парро (Канада)
- 2. Суй Имин (Китай)
- 3. Марк Макморрис (Канада)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Скоростной спуск, мужчины
- 1. Беат Фойц (Швейцария)
- 2. Жоан Кларе (Франция)
- 3. Маттиас Майер (Австрия)
Гигантский слалом, женщины
- 1. Сара Хектор (Швеция)
- 2. Федерика Бриньоне (Италия)
- 3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
1500 м, женщины
- 1. Ирен Вюст (Нидерланды)
- 2. Михо Такаги (Япония)
- 3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды)
БИАТЛОН
Индивидуальная гонка, женщины, 15 км
- 1. Дениза Херманн (Германия)
- 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
- 3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия)
ШОРТ-ТРЕК
500 м, женщины
- 1. Арианна Фонтана (Италия)
- 2. Сюзанне Схултинг (Нидерланды)
- 3. Ким Бутен (Канада)
1000 м, мужчины
- 1. Рэнь Цзивэй (Китай)
- 2. Ли Вэньлун (Китай)
- 3. Лю Шаоан (Венгрия)
Смешанные командные соревнования
- 1. Словения
- 2. РОК
- 3. Канада
Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.