Все медалисты Олимпиады в Пекине 7 февраля

Золотые медали завоевали швейцарец Беат Фойц и немка Дениза Херманн / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Представляем всех медалистов четвертого дня Олимпиады-2022. В понедельник на Играх в Пекине разыграли девять комплектов медалей. Украинская биатлонистка Юлия Джима реально претендовала на одну из наград в индивидуальной гонке, но финишировала на 10-м месте.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 7 ФЕВРАЛЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Командный турнир

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1. РОК

2. США

3. Япония

СНОУБОРД

Слоупстайл, мужчины

1. Максанс Парро (Канада)

2. Суй Имин (Китай)

3. Марк Макморрис (Канада)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Скоростной спуск, мужчины

1. Беат Фойц (Швейцария)

2. Жоан Кларе (Франция)

3. Маттиас Майер (Австрия)

Гигантский слалом, женщины

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1. Сара Хектор (Швеция)

2. Федерика Бриньоне (Италия)

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

1500 м, женщины

1. Ирен Вюст (Нидерланды)

2. Михо Такаги (Япония)

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды)

БИАТЛОН

Индивидуальная гонка, женщины, 15 км

1. Дениза Херманн (Германия)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия)

ШОРТ-ТРЕК

500 м, женщины

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1. Арианна Фонтана (Италия)

2. Сюзанне Схултинг (Нидерланды)

3. Ким Бутен (Канада)

1000 м, мужчины

1. Рэнь Цзивэй (Китай)

2. Ли Вэньлун (Китай)

3. Лю Шаоан (Венгрия)

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Смешанные командные соревнования

1. Словения

2. РОК

3. Канада

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.