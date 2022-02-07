7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты Олимпиады в Пекине 7 февраля

Сергей Шаховец
7 февраля, 17:33
В понедельник, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Китае разыграли девять комплектов наград

Золотые медали завоевали швейцарец Беат Фойц и немка Дениза Херманн / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Представляем всех медалистов четвертого дня Олимпиады-2022. В понедельник на Играх в Пекине разыграли девять комплектов медалей. Украинская биатлонистка Юлия Джима реально претендовала на одну из наград в индивидуальной гонке, но финишировала на 10-м месте.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 7 ФЕВРАЛЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Командный турнир

Реклама
  • 1. РОК
  • 2. США
  • 3. Япония

СНОУБОРД

Слоупстайл, мужчины

  • 1. Максанс Парро (Канада)
  • 2. Суй Имин (Китай)
  • 3. Марк Макморрис (Канада)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Скоростной спуск, мужчины

  • 1. Беат Фойц (Швейцария)
  • 2. Жоан Кларе (Франция)
  • 3. Маттиас Майер (Австрия)

Гигантский слалом, женщины

Реклама
  • 1. Сара Хектор (Швеция)
  • 2. Федерика Бриньоне (Италия)
  • 3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

1500 м, женщины

  • 1. Ирен Вюст (Нидерланды)
  • 2. Михо Такаги (Япония)
  • 3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды)

БИАТЛОН

Индивидуальная гонка, женщины, 15 км

  • 1. Дениза Херманн (Германия)
  • 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
  • 3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия)

ШОРТ-ТРЕК

500 м, женщины

Реклама
  • 1. Арианна Фонтана (Италия)
  • 2. Сюзанне Схултинг (Нидерланды)
  • 3. Ким Бутен (Канада)

1000 м, мужчины

  • 1. Рэнь Цзивэй (Китай)
  • 2. Ли Вэньлун (Китай)
  • 3. Лю Шаоан (Венгрия)

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Смешанные командные соревнования

  • 1. Словения
  • 2. РОК
  • 3. Канада

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.