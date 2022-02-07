7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 7 лютого

Сергій Шаховець
7 лютого, 17:33
У понеділок, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Китаї розіграли дев'ять комплектів нагород

Золоті медалі завоювали швейцарець Беат Фойц і німкеня Деніза Германн / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Презентуємо всіх медалістів четвертого дня Олімпіади-2022. У понеділок на Іграх у Пекіні розіграли дев'ять комплектів медалей. Українська біатлоністка Юлія Джима реально претендувала на одну із нагород в індивідуальній гонці, але фінішувала на 10-му місці.

ВСЕ МЕДАЛІСТИ 7 ЛЮТОГО

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Командний турнір

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  • 1. РОК
  • 2. США
  • 3. Японія

СНОУБОРД

Слоупстайл, чоловіки

  • 1. Максанс Парро (Канада)
  • 2. Суй Імін (Китай)
  • 3. Марк Макморріс (Канада)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

Швидкісний спуск, чоловіки

  • 1. Беат Фойц (Швейцарія)
  • 2. Жоан Кларе (Франція)
  • 3. Маттіас Майєр (Австрія)

Гігантський слалом, жінки

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  • 1. Сара Гектор (Швеція)
  • 2. Федеріка Бріньйоне (Італія)
  • 3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

1500 м, жінки

  • 1. Ірен Вюст (Нідерланди)
  • 2. Міхо Такагі (Японія)
  • 3. Антуанетта де Йонг (Нідерланди)

Біатлон

Індивідуальна гонка, жінки, 15 км

  • 1. Деніза Германн (Німеччина)
  • 2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)
  • 3. Марта Ольсбу Ройселан (Норвегія)

ШОРТ-ТРЕК

500 м, жінки

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  • 1. Аріанна Фонтана (Італія)
  • 2. Сюзанне Схултінг (Нідерланди)
  • 3. Кім Бутен (Канада)

1000 м, чоловіки

  • 1. Рень Цзівей (Китай)
  • 2. Лі Веньлун (Китай)
  • 3. Лю Шаоан (Угорщина)

СТРИБКИ З ТРАМПЛІНУ

Змішані командні змагання

  • 1. Словенія
  • 2. РОК
  • 3. Канада

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловіків та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.