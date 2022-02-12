12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты Олимпиады в Пекине 12 февраля

Максим Мельник
12 февраля, 16:57
В субботу, 12 февраля, разыграли еще шесть комплектов медалей Игр-2022 в Пекине – в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках с трамплина и скелетоне

Братья Бе принесли сегодня две медали Норвегии / Фото: Reuters

Наиболее удачной суббота на Олимпиаде-2022 стала для Норвегии, выигравшей сразу два золота. Украина довольствовалась 13-м местом Пидручного в биатлонном спринте.

Сноуборд

Борд-кросс, смешанные команды

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  • 1. США
  • 2. Италия-1
  • 3. Канада-1

Лыжные гонки

Эстафета, женщины

  • 1. ОКР
  • 2. Германия
  • 3. Швеция

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

  • 1. Гао Тинъюй (Китай)
  • 2. Чха Мин Гю (Южная Корея)
  • 3. Ватару Морисиге (Япония)

Биатлон

Спринт, мужчины

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  • 1. Йоханнес Бе (Норвегия)
  • 2. Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • 3. Тарьей Бе (Норвегия)

Прыжки с трамплина

Большой трамплин, мужчины

  • 1. Мариус Линдвик (Норвегия)
  • 2. Рею Кобаяси (Япония)
  • 3. Карл Гайгер (Германия)

Скелетон

Женщины

  • 1. Ханна Найзе (Германия)
  • 2. Жаклин Нарракот (Австралия)
  • 3. Кимберли Бос (Нидерланды)

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

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